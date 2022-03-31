переводы английский/верстка текста и презентаций/коррекция текстов, сочинений на русском и английском
Интересует: удаленная работа, фриланс в качестве подработки
Статус: не ИП т.к. являюсь досрочной пенсионеркой
Профессиональные навыки:
- Деловая переписка
- Таможенные декларации
- Маркетинг, реклама, маркетинговые исследования
- Коммерческие предложения
- Дипломы, справки об образовании, аттестаты, свидетельства о рождении, заключении
брака и т.п.
- Экология
- Экономика
- Ландшафтный дизайн
- Растениеводство
- Переработка мусора
- Лицензии и сертификаты
- Личные документы
- Налоги и законодательство
- Нотариальные переводы
- Протоколы
- Контракты, договора, уставные документы, доверенности.
Тел. +7 910 47 36 494
E-mail: [email protected]
Выполняю верстку, преобразование текстов. презентаций, помогаю студентам и школьникам в данных сферах
Стоимость 1 страницы: от 250 р за 1800 знаков с пробелами
Я против войны в Украине!