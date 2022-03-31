beganuli

Юлия beganuli

 
61 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
переводы английский/верстка текста и презентаций/коррекция текстов, сочинений на русском и английском

Интересует: удаленная работа, фриланс в качестве подработки

Статус: не ИП т.к. являюсь досрочной пенсионеркой

Профессиональные навыки:

  • Деловая переписка
  • Таможенные декларации
  • Маркетинг, реклама, маркетинговые исследования
  • Коммерческие предложения
  • Дипломы, справки об образовании, аттестаты, свидетельства о рождении, заключении

    брака и т.п.

  • Экология
  • Экономика
  • Ландшафтный дизайн
  • Растениеводство
  • Переработка мусора
  • Лицензии и сертификаты
  • Личные документы
  • Налоги и законодательство
  • Нотариальные переводы
  • Протоколы
  • Контракты, договора, уставные документы, доверенности.

Контактная информация:

Тел. +7 910 47 36 494

E-mail: [email protected]

Выполняю верстку, преобразование текстов. презентаций, помогаю студентам и школьникам в данных сферах ﻿ ﻿

Стоимость 1 страницы: от 250 р за 1800 знаков с пробелами