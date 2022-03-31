переводы английский/верстка текста и презентаций/коррекция текстов, сочинений на русском и английском

Интересует: удаленная работа, фриланс в качестве подработки

Статус: не ИП т.к. являюсь досрочной пенсионеркой

Профессиональные навыки:

Деловая переписка

Таможенные декларации

Маркетинг, реклама, маркетинговые исследования

Коммерческие предложения

Дипломы, справки об образовании, аттестаты, свидетельства о рождении, заключении брака и т.п.

Экология

Экономика

Ландшафтный дизайн

Растениеводство

Переработка мусора

Лицензии и сертификаты

Личные документы

Налоги и законодательство

Нотариальные переводы

Протоколы

Контракты, договора, уставные документы, доверенности.

Тел. +7 910 47 36 494

E-mail: [email protected]

Выполняю верстку, преобразование текстов. презентаций, помогаю студентам и школьникам в данных сферах ﻿ ﻿

Стоимость 1 страницы: от 250 р за 1800 знаков с пробелами