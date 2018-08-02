Требуется фрилансер с уровнем английского А2 и выше и двумя компьютерами для создания страницы на бирже США. Работа будет проходить удаленно через TeamViewer и займет около 30 минут. Процесс включает несколько этапов, поэтому потребуется несколько сеансов. Оплата производится по завершении работы.
- Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в создании страницы на бирже США. Удаленная работа через TeamViewer, уровень английского A2 и выше. Процесс займет полчаса и состоит из нескольких этапов, оплачивается по завершении работы.Управление проектаминет заявокЗакрыт3 года назад
Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для простой единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то ...Служба поддержки43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...Управление проектами24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...Служба поддержки14 заявокЗакрыт7 лет назад