Требуется фрилансер с уровнем английского А2 и выше и двумя компьютерами для создания страницы на бирже США. Работа будет проходить удаленно через TeamViewer и займет около 30 минут. Процесс включает несколько этапов, поэтому потребуется несколько сеансов. Оплата производится по завершении работы.