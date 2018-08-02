begashoff

Сергей Бегашов begashoff

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Помочь в создании страницы на бирже США

    Требуется фрилансер с уровнем английского А2 и выше и двумя компьютерами для создания страницы на бирже США. Работа будет проходить удаленно через TeamViewer и займет около 30 минут. Процесс включает несколько этапов, поэтому потребуется несколько сеансов. Оплата производится по завершении работы.

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь в создании страницы на бирже США

    Требуется помощь в создании страницы на бирже США. Удаленная работа через TeamViewer, уровень английского A2 и выше. Процесс займет полчаса и состоит из нескольких этапов, оплачивается по завершении работы.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется парень с базовым инглишем и двумя ПК, ноутами или нетбуками

    Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для простой единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то ...

    Служба поддержки43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парень с базовым инглишем и дополнительным ПК

    Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...

    Управление проектами24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парень с базовым инглишем и "лишним" ПК

    Ищем парня с базовым английским и "пылящимся" ПК для единоразовой работы в сфере модерации аккаунта на бирже. Нужен ответственный, понятливый, всегда доступный исполнитель для точного выполнения поставленной задачи. Если Вы сообразительны и внимательны, то работа ...

    Служба поддержки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад