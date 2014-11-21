begin86end

Профессиональный поиск клиентов

Добрыйдень !

Менязовут Попова Елена, являюсь руководителем

проекта Услуги

профессиональногоcallцентра Компании "NovaTelecom".

http://novacallcenter.ru/

Профессиональный поиск партнеров и клиентов Это наша

работа!

У нас около 100 профессиональнообученных специалистов,которые в

деньсовершают порядка 20.000 звонков. Это годы

работы и

профессионального опыта, этосотни проектов и миллионы

довольныхклиентов по всей России, странам СНГ и

дальнему

зарубежью! Мы выполним Вашзаказ за считанные дни и

Вы сможетеприступить к реализации следующих

интересных идей в

Вашем бизнесе.

Нашиуслуги:

1.Исходящийтелемаркетинг

2.Входящий

телемаркетинг

3.Подтверждение

заказов ( для интернет -магазинов)

4.Сопровождение

заказа

5.Уточнение

условий доставки

6.Горячая линия

7.Отправка сообщений,

проведение соц.опросов и многое другое.

Мыгарантируем: *высокуюквалификацию сотрудников; *полнуюконфиденциальность; *демократичнуюценовую политику; *кратчайшиесроки подготовки и запуска проекта; *сохранениефайлов с записями всех разговоров;*полные и объективные данные о проделанной

работе.*Возможностьвсе контролировать через личный кабинет!

Нашипредложения:

novacallcenter.ru/Price/kp/1.phpnovacallcenter.ru/Price/kp/2.phpnovacallcenter.ru/Price/kp/3.phpnovacallcenter.ru/Price/kp/4.phpnovacallcenter.ru/Price/kp/5.phpnovacallcenter.ru/Price/kp/6.php

Суважением,ОООКомпания « NovaTelecom»РуководительпроектаУслугиПрофессионального Call-ЦентраПоповаЕлена Леонидовна8-499-638-28-00(комп.)8-922-982-01-34(корп.)e-mail: [email protected]скайп:epopova.spn