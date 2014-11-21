begin86end

Добрыйдень !
Менязовут Попова Елена, являюсь руководителем
проекта Услуги
профессиональногоcallцентра Компании "NovaTelecom".
Профессиональный поиск партнеров и клиентов Это наша
работа!
У нас около 100 профессиональнообученных специалистов,которые в
деньсовершают порядка 20.000 звонков. Это годы
работы и
профессионального опыта, этосотни проектов и миллионы
довольныхклиентов по всей России, странам СНГ и
дальнему
зарубежью! Мы выполним Вашзаказ за считанные дни и
Вы сможетеприступить к реализации следующих
интересных идей в
Вашем бизнесе.
Нашиуслуги:
1.Исходящийтелемаркетинг
2.Входящий
телемаркетинг
3.Подтверждение
заказов ( для интернет -магазинов)
4.Сопровождение
заказа
5.Уточнение
условий доставки
6.Горячая линия
7.Отправка сообщений,
проведение соц.опросов и многое другое.
Мыгарантируем: *высокуюквалификацию сотрудников; *полнуюконфиденциальность; *демократичнуюценовую политику; *кратчайшиесроки подготовки и запуска проекта; *сохранениефайлов с записями всех разговоров;*полные и объективные данные о проделанной
работе.*Возможностьвсе контролировать через личный кабинет!
Нашипредложения:
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Суважением,ОООКомпания « NovaTelecom»РуководительпроектаУслугиПрофессионального Call-ЦентраПоповаЕлена Леонидовна8-499-638-28-00(комп.)8-922-982-01-34(корп.)e-mail: [email protected]скайп:epopova.spn