beholdhumans

Тексты любой сложности: недорого и качественно. Услуги редактора и контент-менеджера.

Закончил филфак БГУ, курсы веба.

Среди моих услуг:

1. Наполнение сайта контентом любой сложности.

2. Написание текстов по Т. З. и без него

3. Рерайт текстов качественнее исходников

4. Размножение текстов

5. Редактирование текста для увеличения конверсии или просто привлечения клиентов.

6. Проверка текстов на грамматические, логические, стилистические ошибки.