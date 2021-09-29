beholdhumans

Константин Пушкин beholdhumansbeholdhumans
31 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Тексты любой сложности: недорого и качественно. Услуги редактора и контент-менеджера.
Закончил филфак БГУ, курсы веба.
Среди моих услуг:
1. Наполнение сайта контентом любой сложности.
2. Написание текстов по Т. З. и без него
3. Рерайт текстов качественнее исходников
4. Размножение текстов
5. Редактирование текста для увеличения конверсии или просто привлечения клиентов.
6. Проверка текстов на грамматические, логические, стилистические ошибки.
Действие аккаунта приостановлено!