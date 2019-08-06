bektasfreeman

Специалист по интернет-рекламе в РСЯ,Яндекс директ
Приветствую! Меня зовут Бектас. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0" , усиленно изучил самые современные технологий рекламы, и готов их внедрить для
Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно,взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
С уважением Бектас Алипбай.