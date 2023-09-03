bektemirovkam

React / React native разработчик

Фронтенд разработчик с более чем 2-летним опытом работы в разработке веб-приложений. Специализируюсь на использовании современных технологий, таких как React, React Native, Redux, Mobx, Mobx state tree, Express, Node.js, Git.

Работал как в региональных компаниях, так и в международных, что позволило мне приобрести опыт в различных проектах и сотрудничать с разнообразными командами.

Я всегда стремлюсь к обучению и совершенствованию своих навыков, готов к новым вызовам и с нетерпением жду возможности внести вклад в вашу команду.