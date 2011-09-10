bektemisov

Ерназар Бектемисов bektemisov

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#717
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1914
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2263
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4748