bektur1

Бектур bektur1

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
анализ ЦА и конкурентов; - оптимизация вашего торгового предложения - выбор оптимальной и выгодной стратегии продвижения вашего продукта - создание
  • анализ ЦА и конкурентов;
- оптимизация вашего торгового предложения - выбор оптимальной и выгодной стратегии продвижения вашего продукта- создание посадочной страницы для аудитории - формирование контента: разогревающий, дожимающий, продающий - настройка и ведение рекламной кампании - консультация и поддержка при проведении вебинаров - постоянная работа над увеличением конверсий

- рациональное использование рекламного бюджета 