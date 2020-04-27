анализ ЦА и конкурентов; - оптимизация вашего торгового предложения - выбор оптимальной и выгодной стратегии продвижения вашего продукта - создание

анализ ЦА и конкурентов;

- оптимизация вашего торгового предложения - выбор оптимальной и выгодной стратегии продвижения вашего продукта- создание посадочной страницы для аудитории - формирование контента: разогревающий, дожимающий, продающий - настройка и ведение рекламной кампании - консультация и поддержка при проведении вебинаров - постоянная работа над увеличением конверсий

- рациональное использование рекламного бюджета