В сфере дизайна больше двух лет, за это время успел пройти путь

от дизайнера постов в социальных сетях до UX/UI в ведущей студии.

Стараюсь всегда прокачивать профессиональные навыки и всегда изучать новые

технологии и направления. Думаю в digital можно и нужно изучать практически

все также развиваться во всех направлениях.

Ведь мир не стоит на месте и все меняется очень быстро, чтобы успевать за

всеми трендами и технологиями необходимо оставаться актуальным, особенно в digital.

В будущем планирую рассказывать про дизайн, делиться инсайдами и помогать

развиваться новичкам в данной сфере. Также изучаю инвестирование, криптовалюту

и личностный рост. Люблю читать книги на различную тему, цели на следующий год 50)