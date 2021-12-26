В сфере дизайна больше двух лет, за это время успел пройти путь
от дизайнера постов в социальных сетях до UX/UI в ведущей студии.
Стараюсь всегда прокачивать профессиональные навыки и всегда изучать новые
технологии и направления. Думаю в digital можно и нужно изучать практически
все также развиваться во всех направлениях.
Ведь мир не стоит на месте и все меняется очень быстро, чтобы успевать за
всеми трендами и технологиями необходимо оставаться актуальным, особенно в digital.
В будущем планирую рассказывать про дизайн, делиться инсайдами и помогать
развиваться новичкам в данной сфере. Также изучаю инвестирование, криптовалюту
и личностный рост. Люблю читать книги на различную тему, цели на следующий год 50)