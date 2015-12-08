Инженер-строитель
Работаю преимущественно в AutoCAD и MS Office.
Спектр услуг:
- Оцифровка чертежей;
- Различного рода и сложности чертежи и схемы;
- Исполнительная документация на строительство.
- Окончил Тюменский Государственный Архитектурно-Строительный университет по специальности Промышленное и гражданское строительство (специалист, 5 лет);
- Получил дополнительное образование по направлению - Основные принципы и подходы организации функций Заказчик-Застройщик ОАО «Газпром нефть».
- мастер строительного участка;
- техник архитектурно строительного отдела.
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Чертежи и Схемы
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