bel-alexander

Александр Белов bel-alexander

 
31 годРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Инженер-строитель

Работаю преимущественно в AutoCAD и MS Office.

Спектр услуг:

  • Оцифровка чертежей;
  • Различного рода и сложности чертежи и схемы;
  • Исполнительная документация на строительство.
Образование:

  • Окончил Тюменский Государственный Архитектурно-Строительный университет по специальности Промышленное и гражданское строительство (специалист, 5 лет);
  • Получил дополнительное образование по направлению - Основные принципы и подходы организации функций Заказчик-Застройщик ОАО «Газпром нефть».
Опыт работы:

  • мастер строительного участка;
  • техник архитектурно строительного отдела.
AutoCAD
Чертежи и Схемы
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$2/час
от $1от 1 часа
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