Дизайн и создание сайтов

Привет! Я —Данила. Создаю сайты на платформе Тильда.

Работаю в зеро-блоках, делаю модификации с помощью HTML-кода.

Если у вас нет четкого понимания, какой должен быть ваш будущий сайт. То вы мне говорите тему проекта, и я смотрю сайты конкурентов, делая при этом параллельно карту сайта, при необходимости добавляя нужные блоки. Потом отправляю карту вам и вы отвечаете на все вопросы, касающиеся вашего продукта или услуги. Так проще провести брифинг и вникнуть в суть проекта. Также сложить картинку вашего будущего сайта.

Потом я продумываю детально логику вашего сайта, делаю дизайн, и верстаю проект в Тильду.

Работаю по предоплате 50%.

Разработаю первый экран сайта для вас бесплатно, это вас ни к чему не обязывает. Если понравится работа, то будем работать. Если нет, то нет.

Также веду инстаграм и ютуб-канал, где рассказываю про веб-дизайн и сайты.

Пишите, буду рад сотрудничеству!