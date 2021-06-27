Данила Белан belandanilabelandanila
Привет! Я —Данила. Создаю сайты на платформе Тильда.
Работаю в зеро-блоках, делаю модификации с помощью HTML-кода.
Если у вас нет четкого понимания, какой должен быть ваш будущий сайт. То вы мне говорите тему проекта, и я смотрю сайты конкурентов, делая при этом параллельно карту сайта, при необходимости добавляя нужные блоки. Потом отправляю карту вам и вы отвечаете на все вопросы, касающиеся вашего продукта или услуги. Так проще провести брифинг и вникнуть в суть проекта. Также сложить картинку вашего будущего сайта.
Потом я продумываю детально логику вашего сайта, делаю дизайн, и верстаю проект в Тильду.
Работаю по предоплате 50%.
Разработаю первый экран сайта для вас бесплатно, это вас ни к чему не обязывает. Если понравится работа, то будем работать. Если нет, то нет.
Также веду инстаграм и ютуб-канал, где рассказываю про веб-дизайн и сайты.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
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