Филин Илья Вячеславович
09.12.1990
Специализация:
Образование: Среднеспециальное
2006-2011
Тверской Технологический Колледж
Строительство и Эксплуатация зданий и сооружений. Диплом.
Знание Языков:
Русский - родной
Английский - начинающий разговорный
Повышение квалификации, курсы.
2008
каменщик. технологии построения стен и колон из кирпича и камня. теория, практика.сертификат
2009
Бетонщик. техника изготовления и применения цемента и бетона. теория, практика. сертификат. удостоверение.
2010
стропальщик. методы перемещения различных грузов на строительной площадке. теория, практика. сертификат,удостоверение.
2013
геодезия. измерения растояний на местности, обработка полученной информации. теория, практика. сертификат
опыт работы: 4 года
ОАО "ДСК"
г. Тверь, санкт петербургское шоссе, д.43
2010-2011
Бетонщик.
приготовление смеси, сборка опалубки, бетонирование, укрепление фундамента зданий.
2011-2012
Каменщик.
кладка стен, колон.
ООО "Мосэнергострой"
г. Тверь, ул. Кольцевая, д.4
2013
Стропальщик.
перемещение грузов, работа на площадке.
ООО "ВГК"
г. Тверь, ул. Лазурная, д. 5
2014-2015
Инженер ПТО (в газовой отрасли).
контроль качества производимых работ на площадке, испытание труб на герметичность, подготовка чертежей (исполнительная съемка, профили, сварочные схемы, расчеты материалов, количество стыков); сбор сопроводительных документов (разрешения на работу, сертификаты соотвецтвия качества материалов, сертификаты соотвецтвия квалификации рабочих и разрешения допуска к работам, документы на используемую технику); сдача документов в администрацию.
Геодезист.
выезд на место строительства, работа с тахеометром, определение погрешностей выполненых работ на местности относительно проекта, сбор данных, обработка полученной информации, привязка чережа к координатам, составление планшетов и привязки чертежа к местным системам координат, получение разрешения на строительство, оформление и сдача документации в министерство архитектуры.
Проектировщик.
Ведение переговоров с заказчиком по получению исходных данных по проектированию и
технического задания; расчеты давления, глубины заложения, марки труб, проектирование наружных и внутренних сетей газоснабжения, в т.ч. построение профилей, разработка схем газоснабжения. Согласование проектов в трестах и "Мособлгазе".
Обо мне:
Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet)
Системы: AutoCad, Vetcad, Компас, Photoshop, Acrobat, PDF Transformer.
Ответственный, коммуникабельный,старательный, усердный, сосредоточенный, готов ко всему новому, легко обучаюсь, терпеливый, имею техническое мышление, ориентирован на достижение результата.
Вредных привычек нет.
Гражданство: Россия