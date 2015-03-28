Филин Илья Вячеславович

09.12.1990

Специализация:

Образование: Среднеспециальное

2006-2011

Тверской Технологический Колледж

Строительство и Эксплуатация зданий и сооружений. Диплом.

Знание Языков:

Русский - родной

Английский - начинающий разговорный

Повышение квалификации, курсы.

2008

каменщик. технологии построения стен и колон из кирпича и камня. теория, практика.сертификат

2009

Бетонщик. техника изготовления и применения цемента и бетона. теория, практика. сертификат. удостоверение.

2010

стропальщик. методы перемещения различных грузов на строительной площадке. теория, практика. сертификат,удостоверение.

2013

геодезия. измерения растояний на местности, обработка полученной информации. теория, практика. сертификат

опыт работы: 4 года

ОАО "ДСК"

г. Тверь, санкт петербургское шоссе, д.43

2010-2011

Бетонщик.

приготовление смеси, сборка опалубки, бетонирование, укрепление фундамента зданий.

2011-2012

Каменщик.

кладка стен, колон.

ООО "Мосэнергострой"

г. Тверь, ул. Кольцевая, д.4

2013

Стропальщик.

перемещение грузов, работа на площадке.

ООО "ВГК"

г. Тверь, ул. Лазурная, д. 5

2014-2015

Инженер ПТО (в газовой отрасли).

контроль качества производимых работ на площадке, испытание труб на герметичность, подготовка чертежей (исполнительная съемка, профили, сварочные схемы, расчеты материалов, количество стыков); сбор сопроводительных документов (разрешения на работу, сертификаты соотвецтвия качества материалов, сертификаты соотвецтвия квалификации рабочих и разрешения допуска к работам, документы на используемую технику); сдача документов в администрацию.

Геодезист.

выезд на место строительства, работа с тахеометром, определение погрешностей выполненых работ на местности относительно проекта, сбор данных, обработка полученной информации, привязка чережа к координатам, составление планшетов и привязки чертежа к местным системам координат, получение разрешения на строительство, оформление и сдача документации в министерство архитектуры.

Проектировщик.

Ведение переговоров с заказчиком по получению исходных данных по проектированию и

технического задания; расчеты давления, глубины заложения, марки труб, проектирование наружных и внутренних сетей газоснабжения, в т.ч. построение профилей, разработка схем газоснабжения. Согласование проектов в трестах и "Мособлгазе".

Обо мне:

Уверенный пользователь ПК (MS Office, Internet)

Системы: AutoCad, Vetcad, Компас, Photoshop, Acrobat, PDF Transformer.

Ответственный, коммуникабельный,старательный, усердный, сосредоточенный, готов ко всему новому, легко обучаюсь, терпеливый, имею техническое мышление, ориентирован на достижение результата.

Вредных привычек нет.

Гражданство: Россия