Белобров Игорь Валерьевич
26.07.1963г.
Возраст: 59 лет
Город: Новомосковск, Днепропетровская обл., Украина
Контактная информация
Телефон: +38067 523-35-37,+380500296780
Viber , WhatsApp на+380500296780
Эл. почта: [email protected]
@ihorbilobrov
Опыт работы:
Водитель международник -категория В (легковой автомобиль).
с 07.2017 по 07.2019 (2 года)
ООО"Транс Логистик Плюс", Днепр (Международные перевозки)
Международные перевозки, оформление и сопровождение документов ВЭД .
Главный инженер.
с 09.2014 по 07.2017 (2 года 10 месяцев)
ООО"Техоборудование-Днепр", г.Днепр (Оборудование и Твердосплавный буровой инструмент для бурения твердых пород –дилеры Mitsubishi Materials Corporation).
Сопровождение и внедрение оборудования и твердосплавного бурового инструмента (организация и проведение испытаний) на железорудных и урановых шахтах Украины.
Начальник отдела комплектации оборудования и материалов.
с 02.2009 по 08.2014 (5 лет 6 месяцев)
ООО"Мастер -Каркас", г.Днепр (Изготовление металлоконструкций стадионов к Евро2012,
таких как НСК "Олимпийский","Днепр Арена",Львовский Стадион и т.д.).
Организация работы отдела по обеспечению производства необходимым оборудованием и материалами.
Образование: Высшее,
Днепропетровский Металлургический Институт
Обработка металлов давлением, г.Днепр
с 09.1985 по 06.1990 (4 года 9 месяцев)
специальность : инженер –металлург
Инвалидность : Третья группа.
« Эндопротез левого тазобедренного сустава. Нельзя поднимать тяжести , много и далеко ходить.
Дополнительная информация
Уверенный пользователь ПК., Word ,Excel
Цель — получить должность в динамично развивающейся компании, где смогу применить свой опыт.