Ищу работу в интернете на удаленке .

Белобров Игорь Валерьевич

26.07.1963г.

Возраст: 59 лет

Город: Новомосковск, Днепропетровская обл., Украина

Контактная информация

Телефон: +38067 523-35-37,+380500296780

Viber , WhatsApp на+380500296780

Эл. почта: [email protected]

@ihorbilobrov

Опыт работы:

Водитель международник -категория В (легковой автомобиль).

с 07.2017 по 07.2019 (2 года)

ООО"Транс Логистик Плюс", Днепр (Международные перевозки)

Международные перевозки, оформление и сопровождение документов ВЭД .

Главный инженер.

с 09.2014 по 07.2017 (2 года 10 месяцев)

ООО"Техоборудование-Днепр", г.Днепр (Оборудование и Твердосплавный буровой инструмент для бурения твердых пород –дилеры Mitsubishi Materials Corporation).

Сопровождение и внедрение оборудования и твердосплавного бурового инструмента (организация и проведение испытаний) на железорудных и урановых шахтах Украины.

Начальник отдела комплектации оборудования и материалов.

с 02.2009 по 08.2014 (5 лет 6 месяцев)

ООО"Мастер -Каркас", г.Днепр (Изготовление металлоконструкций стадионов к Евро2012,

таких как НСК "Олимпийский","Днепр Арена",Львовский Стадион и т.д.).

Организация работы отдела по обеспечению производства необходимым оборудованием и материалами.

Образование: Высшее,

Днепропетровский Металлургический Институт

Обработка металлов давлением, г.Днепр

с 09.1985 по 06.1990 (4 года 9 месяцев)

специальность : инженер –металлург

Инвалидность : Третья группа.

« Эндопротез левого тазобедренного сустава. Нельзя поднимать тяжести , много и далеко ходить.

Дополнительная информация

Уверенный пользователь ПК., Word ,Excel

Цель — получить должность в динамично развивающейся компании, где смогу применить свой опыт.