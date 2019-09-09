Индивидуальное проектирование загородных домов, коттеджей, вилл, особняков.
Дом – этопоказатель статуса и престижа его владельца. С самых древних времён люди
возводили прекрасные виллы и дворцы, а сейчас вы можете заказать себе ещё более
шикарное жильё. У нас нет никаких ограничений на полёт дизайнерской мысли.
Проект любого типа может быть создан с нуля. Если вам нравится какой-то
конкретный концепт, то мы реализуем его Хотите коттедж в античном стиле? Или в
ампире? в стиле хай-тек. Может, вам по душе дух классицизма или барокко? Нашим
мастерам подвластны все эпохи!
Ландшафтный дизайн
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$20/час
от $500от 35 дней
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