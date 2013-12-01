Ищу работу УДАЛЁННОГО КОРРЕКТОРА

Белокобыльская Галина Евгеньевна, 59 лет

Замужем, есть дети, гражданство Россия.

Санкт-Петербург, Невский (м. Улица Дыбенко)

+7 (952) 393-21-23

[email protected]

Дополнительные контакты:

E-mail: [email protected]

Корректор (12.2013—н.в.). Стаж 8 месяцев

Переводческая Компания ЭГО Транслейтинг, г. Санкт-Петербург, частичная занятость.

Корректура переводов с русского на иностранные языки и обратно. Начальная вёрстка (форматирование текстов в соответствии с оригиналами).

Старший хранитель (10.1979—02.2013). Стаж 33 года 4 месяца.

Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

Хранение фондовых коллекций животных. Набор текстов, вычитка, корректура научных статей. Ведение научной библиотеки.

Образование

1977

ЛГУ им. А.А. Жданова (=СПбГУ)

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Биолого-почвенный

Специальность: Биолог-зоолог позвоночных

Курсы и тренинги

1981

Государственные курсы

Английский язык. Научно-технический перевод

Ленинград

Навыки и умения

Иностранные языки

Английский (технический перевод),

Немецкий (базовый).

Профессиональные навыки

Владею ПК (пакет Microsoft Office). Набор текстов, вычитка, корректура научных статей по биологии (смешанные русский+латинский+английский языки). Врождённая грамотность.

Дополнительные сведения

Ответственная, исполнительная, добросовестная. При чтении СМИ, книг и т.п. очень раздражают грамматические ошибки в текстах. Контактная и позитивная.