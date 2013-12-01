Белокобыльская Галина Евгеньевна, 59 лет
Замужем, есть дети, гражданство Россия.
Санкт-Петербург, Невский (м. Улица Дыбенко)
+7 (952) 393-21-23
Дополнительные контакты:
E-mail: [email protected]
Корректор (12.2013—н.в.). Стаж 8 месяцев
Переводческая Компания ЭГО Транслейтинг, г. Санкт-Петербург, частичная занятость.
Корректура переводов с русского на иностранные языки и обратно. Начальная вёрстка (форматирование текстов в соответствии с оригиналами).
Старший хранитель (10.1979—02.2013). Стаж 33 года 4 месяца.
Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Хранение фондовых коллекций животных. Набор текстов, вычитка, корректура научных статей. Ведение научной библиотеки.
Образование
1977
ЛГУ им. А.А. Жданова (=СПбГУ)
Высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Биолого-почвенный
Специальность: Биолог-зоолог позвоночных
Курсы и тренинги
1981
Государственные курсы
Английский язык. Научно-технический перевод
Ленинград
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (технический перевод),
Немецкий (базовый).
Профессиональные навыки
Владею ПК (пакет Microsoft Office). Набор текстов, вычитка, корректура научных статей по биологии (смешанные русский+латинский+английский языки). Врождённая грамотность.
Дополнительные сведения
Ответственная, исполнительная, добросовестная. При чтении СМИ, книг и т.п. очень раздражают грамматические ошибки в текстах. Контактная и позитивная.