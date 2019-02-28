Профессиональная разработка бренда поэтапно (включая разработку нейма, логотипа, дизайна полиграфии). Опыт работы в сфере брендирования - 2 года

Моей целью является создание грамотного бренда, способствующего развитию вашего бизнеса и увеличению вашей клиентской базы

Ключевые навыки:

- разработка фирменного стиля, логотипа

- дизайн печатной продукции различных типов

- чувство цвета, стиля, креативность

- аккуратность, внимание к деталям

- знание основ рекламы, умение глубокого анализа информации, создание рекламных материалов;

- знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3DMax,

- техника академического рисунка

Услуги:

Профессиональная разработка бренда поэтапно: аналитика - выявление целевой аудитории - нейминг - эскизирование -создание логотипа - создание бренда - дизайн продукции полиграфии( в г. Одесса и г. Харьков есть возможность коммуникации с полиграфиями)

Дополнительно:

-разработка брендбука

-создание иллюстраций

-оформление презентаций

-ЗД моделирование логотипа

-другое

Опыт работы в сфере брендирования - 2 года , опыт работы в сфере дизайна - 4 года + и степень бакалавра архитектуры и дизайна, оконченное художественное образование (художественная школа). Некоторые работы закреплены в портфолио.

По всем вопросам прошу обращаться по номеру телефона +380930488998 ( Telegram, Viber, WhatsApp), а так же на почту [email protected] (личная), [email protected] (рабочая)