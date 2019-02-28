Моей целью является создание грамотного бренда, способствующего развитию вашего бизнеса и увеличению вашей клиентской базы
Ключевые навыки:
- разработка фирменного стиля, логотипа
- дизайн печатной продукции различных типов
- чувство цвета, стиля, креативность
- аккуратность, внимание к деталям
- знание основ рекламы, умение глубокого анализа информации, создание рекламных материалов;
- знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3DMax,
- техника академического рисунка
Услуги:
Профессиональная разработка бренда поэтапно: аналитика - выявление целевой аудитории - нейминг - эскизирование -создание логотипа - создание бренда - дизайн продукции полиграфии( в г. Одесса и г. Харьков есть возможность коммуникации с полиграфиями)
Дополнительно:
-разработка брендбука
-создание иллюстраций
-оформление презентаций
-ЗД моделирование логотипа
-другое
Опыт работы в сфере брендирования - 2 года, опыт работы в сфере дизайна - 4 года + и степень бакалавра архитектуры и дизайна, оконченное художественное образование (художественная школа). Некоторые работы закреплены в портфолио.
По всем вопросам прошу обращаться по номеру телефона +380930488998 ( Telegram, Viber, WhatsApp), а так же на почту [email protected] (личная), [email protected] (рабочая)
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