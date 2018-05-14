Пишу тексты, которые хотелось бы читать самому

Привет! Обожаю работать с текстами, уже на протяжении двух лет занимаюсь рерайтингом и копирайтингом. Предпочитаю объемные заказы, поскольку они позволяют максимально сконцентрироваться на работе и четко выполнять поставленные передо мной задачи.

Мне не все равно, о чем я пишу: вместо того чтобы взять информацию с первого попавшегося источника, я проверяю ее еще на паре-тройке ресурсов. Убедившись, что все в порядке - приступаю к написанию.

Для меня важна правильная последовательность изложения в тексте, его читабельность, "человечность". Во время работы всегда оцениваю статью со стороны: ставлю себя на место читателя и принимаю решение, интересно читать или нет.