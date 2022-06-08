3D artist

❤️Разработка 3D моделей различной сложности! Работа по полному пайплайну - развертку, запекание, текстурирование!

✅Делаю модели как для игр, так и просто для дизайна.

❗️Проектировщик по образованию - могу работать и по чертежам.

Как работаю:

Просмотр ТЗ, уточняющие вопросы,

Моделирование - показываю результат, вносим правки при необходимости;

Развертка;

Запекание;

Текстурирование - показываю результат, вносим правки при необходимости;

Передача готовой работы вам.

📞Общаемся:

 Нашли ошибку?

Я люблю то, что я делаю и стараюсь все делать хорошо. Но ошибки или недоработки могут где-то проскользнуть. Чтобы минимизировать такую вероятность, я развиваюсь и набираюсь новых знаний.

Любые свои баги и ошибки устраню бесплатно.

Портфолио

Мои работы тут: https://www.artstation.com/beliz/albums/4036159