3D artist
❤️Разработка 3D моделей различной сложности! Работа по полному пайплайну - развертку, запекание, текстурирование!
✅Делаю модели как для игр, так и просто для дизайна.
❗️Проектировщик по образованию - могу работать и по чертежам.
Как работаю:
- Просмотр ТЗ, уточняющие вопросы,
- Моделирование - показываю результат, вносим правки при необходимости;
- Развертка;
- Запекание;
- Текстурирование - показываю результат, вносим правки при необходимости;
- Передача готовой работы вам.
📞Общаемся:
- Email - [email protected]
- Telegram - https://t.me/beliz17
- Diskord - Elizaveta Balchunas#6978
Нашли ошибку?
Я люблю то, что я делаю и стараюсь все делать хорошо. Но ошибки или недоработки могут где-то проскользнуть. Чтобы минимизировать такую вероятность, я развиваюсь и набираюсь новых знаний.
Любые свои баги и ошибки устраню бесплатно.
Портфолио
Мои работы тут: https://www.artstation.com/beliz/albums/4036159
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