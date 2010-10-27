Технолог IT, Оператор ЭВМ, Сборщик ПК. Имеются навыки: сборка и замена комлектующих ПК; ремонт ПК; установка операционных систем; установка и настройка программного обеспечения; работа в интернете; работа с графическими редакторами; проложение ЛВС; офисные приложения Microsoft Office Word и Excel; быстрый набор текста, техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей.