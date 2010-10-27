Технолог IT, Оператор ЭВМ, Сборщик ПК. Имеются навыки: сборка и замена комлектующих ПК; ремонт ПК; установка операционных систем; установка и настройка программного обеспечения; работа в интернете; работа с графическими редакторами; проложение ЛВС; офисные приложения Microsoft Office Word и Excel; быстрый набор текста, техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей.
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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от $20
от 3 дней
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Презентации
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от $30
от 2 дней
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Фотосъемка
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от $20
от 3 дней
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