Отрисовка в векторе, скоростной векторный дизайн, графический дизайн

Постоянка или удаленка. Отлично владею вектором.

Опыт более 3х лет.

Ознакомьтесь с моим Портфолио - https://www.behance.net/belka-skret

Творческая натура нацеленная на результат.

Увлекаюсь экстримальным горным велосипедом (mtb).

Занималась карате кекусинкай 10 лет, училась в музыкальной школе 8 классов по классу фортепиано, ходила в изостудию, посещала выставки со своими работами. Занималась bmx racing в школе олимпийского резерва. Пела на фестивалях авторской песни. Выступала с ансамблем и как исполнитель.

Бегаю, посещаю бассейн, катаюсь на горных лыжах и велосипеде.

Визуальные коммуникации, создание узоров и орнаментов для текстиля, отрисовка, создание рекламного раздаточного материала, сувенирной продукции, наружных баннеров. Быстрое исполнение дизайн заказов. Разработка дизайна с нуля, срочный дизайн, верстка, разработка фирменного стиля, разработка брендбука и гайдлайнера, проверка файлов на соответствие техническим требованиям, доработка, цветокоррекция, ретушь фотографий.

Знание Adode Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Reader, PhotoScape, АCDSee 10 Photo Manager, MS Office.

Дополнительный опыт: Введение отчетности в программе 1С, работа с кассовым аппаратом и с беспроводным платежным терминалом, создание дизайна для CD/DVD дисков