Образование высшее техническое(строительное), средне-специальное - медицинское.. Ответственная, грамотная, пунктуальная. Разбираюсь в рынке строительных материалов, сельскохозяйственной, офисной и бытовой технике, имею глубокие познания в сфере воспитания детей, садоводства, животноводства, производства продуктов питания (опыт работы в пищевой промышленности отдел ОТК). Свободно владею русским и украинским языками, английский - базовый уровень..