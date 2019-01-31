belkaorang

специализируюсь на настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса
Меня зовут Алена Саунина.
Я специализируюсь на настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса, прошла интенсивный тренинг "Специалист по интернет-рекламе в РСЯ 3,0".
Предлагаю Вам свои услуги для привлечения потока клиентов на ваш сайт.
Оказываю полный спектр работ по рекламе в Рекламной Сети Яндекса.
Бонусом идет сравнительный анализ конкурентов и аудит сайта за отзыв.
На подготовку к запуску тестовой РК потребуется 4-5 дней, после получения всех необходимых данных.
В дальнейшем можем сотрудничать по оптимизации основной РК и сопровождению. ретаргетинг РК.
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