belkaorang

специализируюсь на настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса

Меня зовут Алена Саунина.

Я специализируюсь на настройке интернет-рекламы в Рекламной Сети Яндекса, прошла интенсивный тренинг "Специалист по интернет-рекламе в РСЯ 3,0".

Предлагаю Вам свои услуги для привлечения потока клиентов на ваш сайт.

Оказываю полный спектр работ по рекламе в Рекламной Сети Яндекса.

Бонусом идет сравнительный анализ конкурентов и аудит сайта за отзыв.

На подготовку к запуску тестовой РК потребуется 4-5 дней, после получения всех необходимых данных.

В дальнейшем можем сотрудничать по оптимизации основной РК и сопровождению. ретаргетинг РК.