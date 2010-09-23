Ольга belkovich-oibelkovich-oi
Ф.И.О. БЕЛЬКОВИЧ ОЛЬГА
E-mail: [email protected]
Возраст: 29 лет.
Образование:
1998-2003 г.г. Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических Связей, Экономики и Права, юридический факультет, дневное отделение.
Институт окончен с отличием.
специальность - юриспруденция
Дополнительное образование:
2006 г. Санкт-Петербургский государственный университет
Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы арбитражного процесса»
2007 г. Санкт-Петербургский государственный университет
Курсы повышения квалификации «Экономика предприятия и бухгалтерский учет для юристов»
2008-2009 г. Европейский институт образования и рекрутинга. Программа дополнительного образования «Управление персоналом».
2006 г. Союз потребителей России. Фонд «Центр независимой потребительской экспертизы» - Семинар-тренинг «Обучение по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей в сфере изготовления, реализации и установки оконных блоков со стеклопакетами».
Опыт работы:
Июль 2006 г. –
по наст. время
ОАО «Позитрон» (производственно-торговый холдинг, осуществляющий следующие виды деятельности:
- производство энергооборудования для предприятий малой и большой энергетики;
- производство и реализация металлопластиковых конструкций
-управление объектами недвижимости)
Должность – юрисконсульт, начальник юридического отдела.
- Претензионно-исковая работа (в области защиты прав потребителей);
- Ведение дел в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде;
- Раскрытие информации об ОАО (ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, существенные факты);
- Правовая экспертиза внутренних документов регулирующих хозяйственную деятельность холдинга, составление заключений;
- Экспертиза и составление договоров (купля-продажа, поставка, подряд, аренда недвижимости).
Май 2005 г. –
июль 2006
ОАО «Красное знамя»; ЗАО «Экран» (разработка и реализация программного обеспечения).
Должность – юрисконсульт. Обязанности:
- Составление и экспертиза договоров и правовых документов;
- Защита интересов организации в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде;
-Сопровождение сделок с недвижимостью;
- Подготовка к проведению общего собрания акционеров и т. д.
Ноябрь 2004 г. –
февраль 2005 г.
юридическая фирма "Консульт"
Должность – юрисконсульт. Обязанности:
- Устные консультации (по вопросам гражданского, семейного, наследственного законодательства);
- составление правовых документов и т. д.
апрель 2004 г. -
ноябрь 2004 г.
ЗАО «Менеджмент Компания ПСБ» (управление объектами недвижимости)
Должность- менеджер по правовым вопросам.
Обязанности:
- Составление и подготовка учредительных документов для регистрации юр. лиц, регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юр. лиц;
- Подача запросов и получение выписок из ЕГРЮЛ, копий учредительных документов, открытие банковских счетов юр. лиц, сообщение в соответствующие государственные органы об открытии и закрытии банковских счетов и т.д.
- Ведение реестра юр. лиц, ведение реестра акционеров АО, составление и выдача выписок из реестра акционеров, составление и подача списков аффилированных лиц ОАО в региональное отделение ФКЦБ и т. д.
Дополнительные сведения:
Знание иностранных языков: Английский язык - разговорный.
Знание компьютера: Windows, Word, Excel, "Консультант +", "Гарант".
Личные качества: Ответственна, аккуратна, исполнительна, высокая степень самоорганизации.