Высшее юридическое образование (красный диплом). Большой опыт работы.

Ф.И.О. БЕЛЬКОВИЧ ОЛЬГА

E-mail: [email protected]

Возраст: 29 лет.

Образование:

1998-2003 г.г. Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических Связей, Экономики и Права, юридический факультет, дневное отделение.

Институт окончен с отличием.

специальность - юриспруденция

Дополнительное образование:

2006 г. Санкт-Петербургский государственный университет

Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы арбитражного процесса»

2007 г. Санкт-Петербургский государственный университет

Курсы повышения квалификации «Экономика предприятия и бухгалтерский учет для юристов»

2008-2009 г. Европейский институт образования и рекрутинга. Программа дополнительного образования «Управление персоналом».

2006 г. Союз потребителей России. Фонд «Центр независимой потребительской экспертизы» - Семинар-тренинг «Обучение по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей в сфере изготовления, реализации и установки оконных блоков со стеклопакетами».

Опыт работы:

Июль 2006 г. –

по наст. время

ОАО «Позитрон» (производственно-торговый холдинг, осуществляющий следующие виды деятельности:

- производство энергооборудования для предприятий малой и большой энергетики;

- производство и реализация металлопластиковых конструкций

-управление объектами недвижимости)

Должность – юрисконсульт, начальник юридического отдела.

- Претензионно-исковая работа (в области защиты прав потребителей);

- Ведение дел в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде;

- Раскрытие информации об ОАО (ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, существенные факты);

- Правовая экспертиза внутренних документов регулирующих хозяйственную деятельность холдинга, составление заключений;

- Экспертиза и составление договоров (купля-продажа, поставка, подряд, аренда недвижимости).

Май 2005 г. –

июль 2006

ОАО «Красное знамя»; ЗАО «Экран» (разработка и реализация программного обеспечения).

Должность – юрисконсульт. Обязанности:

- Составление и экспертиза договоров и правовых документов;

- Защита интересов организации в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде;

-Сопровождение сделок с недвижимостью;

- Подготовка к проведению общего собрания акционеров и т. д.

Ноябрь 2004 г. –

февраль 2005 г.

юридическая фирма "Консульт"

Должность – юрисконсульт. Обязанности:

- Устные консультации (по вопросам гражданского, семейного, наследственного законодательства);

- составление правовых документов и т. д.

апрель 2004 г. -

ноябрь 2004 г.

ЗАО «Менеджмент Компания ПСБ» (управление объектами недвижимости)

Должность- менеджер по правовым вопросам.

Обязанности:

- Составление и подготовка учредительных документов для регистрации юр. лиц, регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юр. лиц;

- Подача запросов и получение выписок из ЕГРЮЛ, копий учредительных документов, открытие банковских счетов юр. лиц, сообщение в соответствующие государственные органы об открытии и закрытии банковских счетов и т.д.

- Ведение реестра юр. лиц, ведение реестра акционеров АО, составление и выдача выписок из реестра акционеров, составление и подача списков аффилированных лиц ОАО в региональное отделение ФКЦБ и т. д.

Дополнительные сведения:

Знание иностранных языков: Английский язык - разговорный.

Знание компьютера: Windows, Word, Excel, "Консультант +", "Гарант".

Личные качества: Ответственна, аккуратна, исполнительна, высокая степень самоорганизации.