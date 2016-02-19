Работа: менеджером, экономистом, руководителем проекта

стаж 25 лет в качестве: экономист зам.гл.бухгалтера в строительной организации, старший экономист банковского сектора по работе с юр.лицами отдела кредитования; Консультант по вопросам анализа состояния банковскойсистемы Минэкономики РА, главный специалист - советник госслужбы 2класса Комитета по имущественным отношениям РА, менеджер,главный бухгалтер, финансовый директор, генеральный директор в ООО "Евроком" (г.Москва - поставки оборудования для предприятий добывающих отраслей)