bella1967

Бэлла Гавдинова bella1967

 
56 летРоссия/Майкоп
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Работа: менеджером, экономистом, руководителем проекта

стаж 25 лет в качестве: экономист зам.гл.бухгалтера в строительной организации, старший экономист банковского  сектора по работе с юр.лицами отдела кредитования;  Консультант  по вопросам анализа состояния банковскойсистемы Минэкономики РА,     главный специалист - советник госслужбы 2класса Комитета по имущественным отношениям РА, менеджер,главный бухгалтер, финансовый директор, генеральный директор в ООО "Евроком" (г.Москва - поставки оборудования для предприятий  добывающих отраслей)