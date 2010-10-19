belle17-10

Пары языков.

Английский-Русский.

Русский-Английский.

Русский-Французский.

Французский-Русский.

Английский-Французский.

Французский-Английский.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 1998 г. закончила гимназию № 13 с углубленным изучением английского языка.

В 1995-1996 гг. изучала французский в CO Bois-Caran, г. Женевы, Швейцария.

В 2003 г. окончила факультет иностранных языков Волгоградского государственного педагогического университета, специальность – учитель французского и немецкого языков.

ОПЫТ РАБОТЫ

Июнь 2009 г. — настоящее время - переводчица (английский, французский языки), литературный редактор, НП «МТК-БИНОР», частичная занятость. Могу с полной нагрузкой переводить фриланс-проекты.

Обязанности: редактирование текстов, перевод.

Июнь 2007 г. – июнь 2009 г. – литературный редактор, переводчик, ООО «Издательство «Волгоград».

Работа заключалась в написании и редактировании статей разной тематики, а также их переводе.

Ноябрь 2005 г. — Май 2007 г. – офис-менеджер, переводчик, ООО «Комбинат Развития».

Октябрь – ноябрь 2005 г. – переводчик французского языка, ООО «Поволжьевтормет».

Переводила переговоры наших специалистов и французских инженеров, приехавших на месяц с целью постройки оборудования.

Июль 2000 – 2005 г. – переводчик ООО «ИНИС», ТТЦ «Останкино». Переводила сериалы, фильмы, передачи.

О СЕБЕ

В совершенстве владею французским и английским языками, имею большой опыт устного и письменного переводов. Грамотна, обладаю хорошим литературным стилем. Опыт работы редактором развил дополнительную внимательность при проверке текстов.

Устроит как полная, так и частичная занятость, могу работать дома. Ответственна, оптимистична, имею широкий кругозор. Опыт работы в разных областях (телевидение, издательская деятельность, завод, деловая сфера) позволил обогатить словарь и расширить компетентность.