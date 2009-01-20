Переводчик (английский, французский), редактор, опыт работы - 8 лет.

Перевод, написание, редактирование материалов различной тематики и направленности.

В настоящее время работаю в издательстве, работала переводчиком в ТТЦ "Останкино", некоммерческом партнерстве и издательстве (где занимаюсь журналистикой и переводом и сегодня). Опыт работы переводчиком - 8 лет (с 2000 г.), редактором - 2 года.

• Русский – родной.

• Английский – свободно.

• Французский - свободно.

Направления перевода:

Английский – русский русский - английский.

Французский- русский, русский-французский.

Направленность и опыт перевода:

• технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы, фильмов и телепрограмм.

Редактирование, коррекция англо-, франко- и русскоязычных текстов;

Навыки работы на компьютере

• • Microsoft Office

• Высокая скорость набора текста

• Опытный пользователь Internet