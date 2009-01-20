Перевод, написание, редактирование материалов различной тематики и направленности.
В настоящее время работаю в издательстве, работала переводчиком в ТТЦ "Останкино", некоммерческом партнерстве и издательстве (где занимаюсь журналистикой и переводом и сегодня). Опыт работы переводчиком - 8 лет (с 2000 г.), редактором - 2 года.
• Русский – родной.
• Английский – свободно.
• Французский - свободно.
Направления перевода:
Английский – русский русский - английский.
Французский- русский, русский-французский.
Направленность и опыт перевода:
• технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы, фильмов и телепрограмм.
Редактирование, коррекция англо-, франко- и русскоязычных текстов;
Навыки работы на компьютере
• • Microsoft Office
• Высокая скорость набора текста
• Опытный пользователь Internet