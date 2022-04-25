belle33

Ольга belle33

 
61 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
*Видеомонтаж**Перевод с / на англ. *

Видеомонтаж - работаю в After Effects, Vegas Pro, Photoshop, Illustrator

Делаю:

- нарезка, склейка, монтаж под ключ

- реклама, промо

- анимация

Английский язык - опыт работы более 30 лет.

Переведу:

- тексты любой сложности (художественной, технической направленности);

- контрольные, тесты, задания;

- курсовые, дипломные работы, рефераты;

- документы и пр.

Даю уроки, консультации онлайн.

Портфолио