*Видеомонтаж**Перевод с / на англ. *
Видеомонтаж - работаю в After Effects, Vegas Pro, Photoshop, Illustrator
Делаю:
- нарезка, склейка, монтаж под ключ
- реклама, промо
- анимация
Английский язык - опыт работы более 30 лет.
Переведу:
- тексты любой сложности (художественной, технической направленности);
- контрольные, тесты, задания;
- курсовые, дипломные работы, рефераты;
- документы и пр.
Даю уроки, консультации онлайн.
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Портфолио
- Реклама репетитора52 просмотра
- Поздравление с Пасхой45 просмотров
- Ролик для путешественников48 просмотров
- Стомп50 просмотров
- Анимация текста36 просмотров