bellerofonta

Дизайн интерьера, графический дизайн

Привет! Возьмусь за небольшие заказы за чисто символическую цену, потому что хочу пополнить свое портфолио красивыми работами. Надеюсь, что мы поможем друг другу: я сделаю для вас маленький заказ (логотип, иконку, иллюстрацию, 3d визуализацию - тоже небольшую), вы хорошо сэкономите, а я приобрету опыт и новую страничку для портфолио ;).

Я делаю:

o дизайн интерьера и фасада здания;

o 3d визуализация объектов и интерьеров;

o чертежи интерьеров, мебели и других объектов дизайна;

o дизайн фирменного стиля и бренда (логотипы, знаки, пиктограммы, иконки);

o дизайн упаковки;

o графические векторные иллюстрации;

o обработка и монтаж фотографий.