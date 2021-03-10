bellerofonta

Александра Боговец bellerofontabellerofonta
25 летБеларусь/Витебск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн интерьера, графический дизайн
Привет! Возьмусь за небольшие заказы за чисто символическую цену, потому что хочу пополнить свое портфолио красивыми работами. Надеюсь, что мы поможем друг другу: я сделаю для вас маленький заказ (логотип, иконку, иллюстрацию, 3d визуализацию - тоже небольшую), вы хорошо сэкономите, а я приобрету опыт и новую страничку для портфолио ;).
Я делаю:
o дизайн интерьера и фасада здания;
o 3d визуализация объектов и интерьеров;
o чертежи интерьеров, мебели и других объектов дизайна;
o дизайн фирменного стиля и бренда (логотипы, знаки, пиктограммы, иконки);
o дизайн упаковки;
o графические векторные иллюстрации;
o обработка и монтаж фотографий.
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