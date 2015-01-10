Семина Елена

Женщина, 23 года, родилась 8 мая 1991

+7 (919) 831-03-66 [email protected] — желаемый способ связи

Проживает: Саратов Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готова к переезду, не готова к командировкам

Менеджер по работе с клиентами • Продажи • Консультирование Занятость: полная занятость График работы: полный день, удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —1 год 9 месяцев

Октябрь 2014 — настоящее время

3 месяца

Тинькофф Кредитные Системы, Банк (закрытое акционерное общество) Москва, www.tcsbank.ru/ Оператор домашнего call-центра Обязанности-продажа кредитных карт по базам различной степени холода.

Январь 2013 — Февраль 2013

2 месяца

Саратовская область Менеджер по продажам

Саратовская область, businessforward.ru

Обязанности: поиск клиентов, продажа семинара.

Представители Business Forward по

Саратову организовали семинар по усилению мощности

руководителя, на котором могли

присутствовать только юр. лица( стоимость - 40т.р.). Моё достижение - 17 человек, посетивших

его. Работала с холодной базой.

Сентябрь 2012 — Декабрь 2013

1 год 4 месяца

ООО "Космополис" Оперативный бухгалтер Обязанности: ведение финансовой документации, отчетности, расчёт и выдача з/п, контроль

оборота наличных средств.

Принята на работу на должность секретаря,

успешно справлялась со своими обязанностями, оставалось очень много

свободного времени. Руководитель предположил, что должность оперативного

бухгалтера мне больше подойдет. На тот момент компания в Саратове проработала

только несколько месяцев, и система не была должным образом налажена, часто

возникала путаница при передаче из

отдела в отдел сведений, необходимых для корректных рассчётов. Что

действительно затрудняло мне работу, однако за все это время ошибок мной

допущено не было. Несоответствие объема работы вознаграждению привело меня к

решению покинуть компанию.

Неоконченное Высшее образование

Год окончания- 2015

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва Экономический факультет, Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым

имуществом) (квалификация - экономист-менеджер)

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной Английский — свободно владею

Навыки

MS Excel, MS Word, Грамотная речь, Деловая этика, Коммуникативные навыки ,Ответственность, Работа в команде, Холодные продажи

Дополнительная информация

Обо мне

Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия нестандартных решений,

работоспособность, целеустремлённость,

высокая степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика,

исполнительность, умение и желание работать в команде, дисциплинированность,

аккуратность. Я обладаю всеми вышеперечисленными качествами, но ещё мне

хотелось бы сказать: Вы не пожалеете, взяв меня на работу. А скорее всего мне

удастся Вас удивить. Я действительно люблю работать и делать это

качественно, получаю удовольствие от хорошо выполненной работы.