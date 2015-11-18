Ryfma - новая литературная площака

Мы создали сайт Ryfma.ru для того, чтобы современные авторы имели возможность поделиться своим творчеством со всем миром. Почему со всем миром? Потому что в будущем мы планируем сделать Рифму международным сообществом.

Рифма - это совсем ещё молодая литературная площадка, но уже сейчас у нас публикуется большое количество авторов, как начинающих, так и достигших определённых высот в своём деле. Удобный современный дизайн, возможность добавлять аудио и видео к своим произведениям, интересный блог с актуальными статьями, возможность рекламировать своё творчество на главной странице сайта, конкурсы и дуэли - всё это и многое другое вы найдёте только на Ryfma.ru! Присоединяйтесь!

Больше информации тут: https://ryfma.ru/