Опыт работы

Руководитель проекта-помощник директора по безопасности

с 09.2012 по 01.2013

Национальный Центр Финансирования (Кредитный брокер) г.Одесса

Помощник директора по безопасности, выполняла задачи аналитика:

-контролировала 10 городов Украины: финансовый контроль, телефония, видео наблюдение

-размещение вакансий расклейщика

-набор расклейщиков, фиксация выплат за проделанную работу

-составление карт расклейки на каждый город

-расклейка объявлений по определенному городу (контроль размещений объявлений в назначенных местах, фиксация)

-размещение рекламы услуг компании по городам (пресса, интернет, телевидение - заявка объявлений)

-составление отдельно отчетов по каждому пункту отдельно, ведение статистики, фиксация поступивших звонков по конкретному городу - количество, сбор информации

Руководствовала финансовым проектом компании НЦФ:

-контроль своевременной выплаты за предоставленные услуги (кредитного брокера)

-контроль дебиторской задолженности банков-партнеров

-составление мотивационного материала для кредитных экспертов компании всех регионов

-оформление списка должников

-отчетность

Помощник руководителя

с 06.2011 по 12.2011

ООО "КУА ПримоКолект-Капитал" (Обширные операционные услуги, покупки задолженностей, аутсорсингове взыскания задолженностей.) г.Киев

- Составление и ведение отчетной документации

- Работа с кадровой документацией

- Составление графика работы групп

- Проведение собеседования при приеме на работу вакансии оператора

- Оформления сотрудником по договору подряда, а так же трудовому договору

- Обучение операторов

- Прослушивание разговоров операторов, контроль работы в целом, отчетность

- Составление схем мотиваций работы операторов

- Составление скриптов

- Проведения собраний для улучшения эффективности работы операторов, снижение ошибок в рабочем процессе, а также внедрения своих идей, разработок и инноваций

- Переговоры с должниками(VIP), дела которых на последней стадии взыскания (Legal collection) анализ документов, подтверждающих задолженность; подготовка и направление в адрес должника претензии о возврате долга; переговоры о сроках и порядке возврата долга; контроль оплаты

Специалист по взысканию дебиторской задолженности

с 08.2010 по 06.2011

ООО " Creditexpress" (Коллекторские услуги) г.Киев

- Актуализация информации о должниках

- Поиск контактных данных должника

- Осуществление комплекса мероприятий по возврату задолженности физических и юридических лиц в досудебном порядке

- Переговоры с должниками и третьими лицами, направленные на возврат проблемной задолженности в телефонном режиме

- Составление отчетности

- Консультирование и информирование должников, а так же третьих лиц касательно возникшей проблемы

- Взаимодействие с другими подразделениями компании, которые участвуют в процессе работы с просроченной задолженностью

Помощник супервизора

с 01.2010 по 07.2010

ДП " Райське Джерело" (Производство и поставка воды) г.Киев

Помощь в организаторской работе. Поддержка контактов с администрацией торговых центров в которых проводились промо-акции. Ссоставление графика работы промоутеров.Отчетность

Промоутер

с 06.2009 по 12.2009

ДП " Райське Джерело" (Производство и поставка воды) г.Киев

Проведение дегустации питьевой воды, поиск новых клиентов для компании. Отчетность

Продавец-консультант

с 03.2009 по 06.2009

Сеть магазинов классической одежды “Arber” (Розничная торговля одеждой) г.Киев

-работа с возражениями

-консультирование покупателей

-создание имиджа

-прием товара

-работа с кассой

-обеспечение жизнедеятельности магазина

Менеджер учебного департамента (офис-менеджер)

с 05.2007 по 03.2009

КНУКиИ учебный департамент (Администрация университета) г.Киев

прием звонков

-работа с мини-АТС и оргтехникой

-распределении входящей/исходящей корреспонденции

-обеспечение жизнедеятельности всего приемного пункта

-помощь организатору концертов в вузе

контакт с абитуриентами:

-консультирование

-проведение встреч

-проведение встреч

-организация Дня Открытых Дверей

-помощь при поступлении в ВУЗ

Образование: Высшее (Специалист)

с 09.2007 по 04.2012

Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств. Социология(социолог) Киев

Дополнительное образование

Тренинг нескольких уровней – "Профессиональный коллектор" бизнес-тренера Тищука Александра г.Киев 2011г.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь ПК (полный пакет MS Office, почтовые программы,Internet, фоторедакторы)

Ландшафтный дизайнер с 2008 по 2011г. в г.Киеве (сезонные, проектные работы)

Небольшой опыт работы контент-менеджером 2009г. 1,5 месяца в свадебном салоне г.Киев

Владение языками

русский — эксперт

украинский — эксперт

английский — начальный, хорошо работаю с словарем (в данный момент изучаю усиленно)

Рекомендации

Щиголь Максим Борисович, ДП " Райське Джерело", Руководитель отдела продаж.

тел.: 067-248-09-08, [email protected]

Ярзутова Оксана Вячеславовна, ООО "КУА ПримоКолект-Капитал", Руководитель группы Call centr.(есть рекомендованное письмо директора)

Тел.: 050-430-68-60

Дополнительная информация

Личные качества: очень быстро обучаюсь, активная, пунктуальная и люблю порядок в своем рабочем деле, легко адаптируюсь к новым информационным системам, не конфликтная, стрессоустойчивая, без вредных привычек.