Опыт работы
Руководитель проекта-помощник директора по безопасности
с 09.2012 по 01.2013
Национальный Центр Финансирования (Кредитный брокер) г.Одесса
Помощник директора по безопасности, выполняла задачи аналитика:
-контролировала 10 городов Украины: финансовый контроль, телефония, видео наблюдение
-размещение вакансий расклейщика
-набор расклейщиков, фиксация выплат за проделанную работу
-составление карт расклейки на каждый город
-расклейка объявлений по определенному городу (контроль размещений объявлений в назначенных местах, фиксация)
-размещение рекламы услуг компании по городам (пресса, интернет, телевидение - заявка объявлений)
-составление отдельно отчетов по каждому пункту отдельно, ведение статистики, фиксация поступивших звонков по конкретному городу - количество, сбор информации
Руководствовала финансовым проектом компании НЦФ:
-контроль своевременной выплаты за предоставленные услуги (кредитного брокера)
-контроль дебиторской задолженности банков-партнеров
-составление мотивационного материала для кредитных экспертов компании всех регионов
-оформление списка должников
-отчетность
Помощник руководителя
с 06.2011 по 12.2011
ООО "КУА ПримоКолект-Капитал" (Обширные операционные услуги, покупки задолженностей, аутсорсингове взыскания задолженностей.) г.Киев
- Составление и ведение отчетной документации
- Работа с кадровой документацией
- Составление графика работы групп
- Проведение собеседования при приеме на работу вакансии оператора
- Оформления сотрудником по договору подряда, а так же трудовому договору
- Обучение операторов
- Прослушивание разговоров операторов, контроль работы в целом, отчетность
- Составление схем мотиваций работы операторов
- Составление скриптов
- Проведения собраний для улучшения эффективности работы операторов, снижение ошибок в рабочем процессе, а также внедрения своих идей, разработок и инноваций
- Переговоры с должниками(VIP), дела которых на последней стадии взыскания (Legal collection) анализ документов, подтверждающих задолженность; подготовка и направление в адрес должника претензии о возврате долга; переговоры о сроках и порядке возврата долга; контроль оплаты
Специалист по взысканию дебиторской задолженности
с 08.2010 по 06.2011
ООО " Creditexpress" (Коллекторские услуги) г.Киев
- Актуализация информации о должниках
- Поиск контактных данных должника
- Осуществление комплекса мероприятий по возврату задолженности физических и юридических лиц в досудебном порядке
- Переговоры с должниками и третьими лицами, направленные на возврат проблемной задолженности в телефонном режиме
- Составление отчетности
- Консультирование и информирование должников, а так же третьих лиц касательно возникшей проблемы
- Взаимодействие с другими подразделениями компании, которые участвуют в процессе работы с просроченной задолженностью
Помощник супервизора
с 01.2010 по 07.2010
ДП " Райське Джерело" (Производство и поставка воды) г.Киев
Помощь в организаторской работе. Поддержка контактов с администрацией торговых центров в которых проводились промо-акции. Ссоставление графика работы промоутеров.Отчетность
Промоутер
с 06.2009 по 12.2009
ДП " Райське Джерело" (Производство и поставка воды) г.Киев
Проведение дегустации питьевой воды, поиск новых клиентов для компании. Отчетность
Продавец-консультант
с 03.2009 по 06.2009
Сеть магазинов классической одежды “Arber” (Розничная торговля одеждой) г.Киев
-работа с возражениями
-консультирование покупателей
-создание имиджа
-прием товара
-работа с кассой
-обеспечение жизнедеятельности магазина
Менеджер учебного департамента (офис-менеджер)
с 05.2007 по 03.2009
КНУКиИ учебный департамент (Администрация университета) г.Киев
прием звонков
-работа с мини-АТС и оргтехникой
-распределении входящей/исходящей корреспонденции
-обеспечение жизнедеятельности всего приемного пункта
-помощь организатору концертов в вузе
контакт с абитуриентами:
-консультирование
-проведение встреч
-проведение встреч
-организация Дня Открытых Дверей
-помощь при поступлении в ВУЗ
Образование: Высшее (Специалист)
с 09.2007 по 04.2012
Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств. Социология(социолог) Киев
Дополнительное образование
Тренинг нескольких уровней – "Профессиональный коллектор" бизнес-тренера Тищука Александра г.Киев 2011г.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Уверенный пользователь ПК (полный пакет MS Office, почтовые программы,Internet, фоторедакторы)
Ландшафтный дизайнер с 2008 по 2011г. в г.Киеве (сезонные, проектные работы)
Небольшой опыт работы контент-менеджером 2009г. 1,5 месяца в свадебном салоне г.Киев
Владение языками
русский — эксперт
украинский — эксперт
английский — начальный, хорошо работаю с словарем (в данный момент изучаю усиленно)
Рекомендации
Щиголь Максим Борисович, ДП " Райське Джерело", Руководитель отдела продаж.
тел.: 067-248-09-08, [email protected]
Ярзутова Оксана Вячеславовна, ООО "КУА ПримоКолект-Капитал", Руководитель группы Call centr.(есть рекомендованное письмо директора)
Тел.: 050-430-68-60
Дополнительная информация
Личные качества: очень быстро обучаюсь, активная, пунктуальная и люблю порядок в своем рабочем деле, легко адаптируюсь к новым информационным системам, не конфликтная, стрессоустойчивая, без вредных привычек.