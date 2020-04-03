Создам🖌Наполню🖇Настрою🔓Адаптирую сайт💻курс📁 Чат-боты 📨и рассылки📥

Я Анастасия,и я могу вам помочь в ведении,курировании,администрировании онлайн-проектов,а так же возьму на себя работу со студентами(вовлеченность,обратная связь,доступы) чтобы облегчить ваш бизнес проект.

Создам и адаптирую для вас сайт

Настрою вебинарные комнаты,модерацию чатов

Создание Лендингов

Настройка рассылкок(sms/e-mail/чат-боты)