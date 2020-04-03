belodonnams

Анастасия Белодон belodonnams

 
35 летРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создам&#128396;Наполню&#128391;Настрою&#128275;Адаптирую сайт&#128187;курс&#128193; Чат-боты &#128232;и рассылки&#128229;

Я Анастасия,и я могу вам помочь в ведении,курировании,администрировании онлайн-проектов,а так же возьму на себя работу со студентами(вовлеченность,обратная связь,доступы) чтобы облегчить ваш бизнес проект.

Создам и адаптирую для вас сайт

Настрою вебинарные комнаты,модерацию чатов

Создание Лендингов

Настройка рассылкок(sms/e-mail/чат-боты)

Чат-бот
Наполнение сайтов
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от $65
от 3 дней
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Управление проектами
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от $125
от 7 дней
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