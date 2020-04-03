Анастасия Белодон belodonnamsbelodonnams
35 летРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создам🖌Наполню🖇Настрою🔓Адаптирую сайт💻курс📁 Чат-боты 📨и рассылки📥
Я Анастасия,и я могу вам помочь в ведении,курировании,администрировании онлайн-проектов,а так же возьму на себя работу со студентами(вовлеченность,обратная связь,доступы) чтобы облегчить ваш бизнес проект.
Создам и адаптирую для вас сайт
Настрою вебинарные комнаты,модерацию чатов
Создание Лендингов
Настройка рассылкок(sms/e-mail/чат-боты)
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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от $65
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Управление проектами
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