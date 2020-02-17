belousovaA

Дизайн ярких ,красочных сайтов. Пишите, всегда на связи и отвечу на любые вопросы.Так же я занимаюсь проектированием жилых и общественных зданий

Пишите в личные сообщения, всё обсудим .

Расценки:

- Дизайн сайта от 500$ до 1500$ (концепция главной страницы), внутренние страницы от 50$ за 1 шт.

- Создание сайта "под ключ" от 2500$

- Иллюстрации matte painting от 750$

- Проектирование жилых и общественных зданий, интерьеры, 3D моделирование, технология.

- Логотипы, фирменный стиль, презентации, полиграфия, наружная реклама.

Гарантирую качество работ и соблюдение сроков.

Предпочтение к работе через безопасную сделку.