belousovaA

Александра Белоусова belousovaAbelousovaA
22 годаРоссия/Нижний Тагил
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн ярких ,красочных сайтов. Пишите, всегда на связи и отвечу на любые вопросы.Так же я занимаюсь проектированием жилых и общественных зданий
Пишите в личные сообщения, всё обсудим .
Расценки:
- Дизайн сайта от 500$ до 1500$ (концепция главной страницы), внутренние страницы от 50$ за 1 шт.
- Создание сайта "под ключ" от 2500$
- Иллюстрации matte painting от 750$
- Проектирование жилых и общественных зданий, интерьеры, 3D моделирование, технология.
- Логотипы, фирменный стиль, презентации, полиграфия, наружная реклама.
Гарантирую качество работ и соблюдение сроков.
Предпочтение к работе через безопасную сделку.
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