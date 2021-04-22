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Привет, я начинающий графический дизайнер, нацеленный на развитие своих навыков. Работу выполняю быстро и подхожу к ней ответственно, а главное с любовью к своему делу. В ходе работы предпочитаю общаться и советоваться, чтобы заказчик остался доволен работой. Ставлю среднюю цену за свою работу, потому как на данный момент моя цель - именно развитие и практика, то есть выгода будет для обеих сторон.