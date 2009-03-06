belov38

Илья belov38

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнение договора

    $60

    Клиент заходит на сайт заполняет форму (5-10 полей) В результате получает на электропочту два файла: редактируемый RTF/DOC и PDF Оба файла формируются из одного шаблона - "бланк договора", где ...

    CSSWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип транспортной компании

    $30

    Компания занимается перевозками грузов в контейнерах по жд и морю На логотипе НЕ должно быть паровозов, рельс, шпал, шлагбаумов и т.д. Как вариант: - час со стрелками, песочные часы Ключевые слова: сервис, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Формы c AJAX-ом

    $50

    Имеется сайт на WordPress с контентом в два абзаца http://708538.ru/ Необходимо добавить раздел "отправить заявку", "запрос ставки" Форма с AJAX-ом

    AJAXWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт транспортной компании

    Имеется сайт на WordPress с контентом в два абзаца http://708538.ru/ Необходимо добавить раздел "отправить заявку" Форма с 10-15 полями должна быть сверстана с расчетом на низкоквалифицированных пользователей Приветствуется AJAX с ...

    AJAXWordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад