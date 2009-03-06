Клиент заходит на сайт заполняет форму (5-10 полей) В результате получает на электропочту два файла: редактируемый RTF/DOC и PDF Оба файла формируются из одного шаблона - "бланк договора", где ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $60Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $30
Компания занимается перевозками грузов в контейнерах по жд и морю На логотипе НЕ должно быть паровозов, рельс, шпал, шлагбаумов и т.д. Как вариант: - час со стрелками, песочные часы Ключевые слова: сервис, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Имеется сайт на WordPress с контентом в два абзаца http://708538.ru/ Необходимо добавить раздел "отправить заявку", "запрос ставки" Форма с AJAX-омВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Имеется сайт на WordPress с контентом в два абзаца http://708538.ru/ Необходимо добавить раздел "отправить заявку" Форма с 10-15 полями должна быть сверстана с расчетом на низкоквалифицированных пользователей Приветствуется AJAX с ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад