Ответственный копирайтер, всегда готовый помочь

Добрый день! Хотела бы предложить свои услуги копирайтера. Работаю с текстами уже более 5 лет, за это время изучила все особенности и тонкости своего дела. Пишу для поисковых систем и людей одновременно, не боюсь сложных ТЗ. Пишу оригинальные тексты, а не банальный рерайт.

Примеры продающих текстов:

Заполняла информацией этот сайт IT-компании http://betamedia.ru/

Продавала дизайн-радиаторы https://terma-bel.by/dizajn-radiatory/

Санаторий на море https://лазаревское-отдых-море.рф/lazarevskoe-otdyx-2..

Корректоры и консиллеры http://bonna.by/vm-seach/mineralnaya-kosmetika/konsil..

Кукла ЛОЛ в шаре https://www.trendsshop.ru/product/kukla-lol-v-share

Пример инфотекста:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fooo%2Fkak-jila-zolotaia-molodej-v-sssr-5c34867887b8d700aa626c2d%3Ffrom%3Dchannel&el=snippet - мажоры в СССР

При необходимости могу выполнить тестовое задание до 2-3 тысяч знаков.