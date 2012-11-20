оформление групп вконтакте и контент-менеджмент

Я – свободная творческая девушка с безграничной фантазией, отличным чувством юмора и безупречным вкусом.

Хочу порадовать вас отлично выполненной работой за не очень смешную оплату.

оформление групп вконтакте и контент-менеджмент, мои группы:

http://vk.com/foxandfoxy - дизайн фотокниг

http://vk.com/foxyjewelry - авторская бижутерия и хендмейд