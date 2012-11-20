оформление групп вконтакте и контент-менеджмент
Я – свободная творческая девушка с безграничной фантазией, отличным чувством юмора и безупречным вкусом.
Хочу порадовать вас отлично выполненной работой за не очень смешную оплату.
оформление групп вконтакте и контент-менеджмент, мои группы:
http://vk.com/foxandfoxy - дизайн фотокниг
http://vk.com/foxyjewelry - авторская бижутерия и хендмейд
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Авторская бижутерия "Foxy Jewelry"130 просмотров
- Авторская бижутерия "Foxy Jewelry"135 просмотров
- Дизайн-студия "Fox & Foxy"247 просмотров
- Дизайн-студия Fox&Foxy183 просмотра