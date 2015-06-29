Наполнение интернет-магазинов

Образование:

- 1996-1998 гг - Школа журналистики Магнитогорск;

- 1998-2001 - Конструирование и дизайн женской и детской одежды;

- 2001-2006гг - Педагогический университет - Психологический факультет;

- 2008 г - Курсы управления предприятием, Бизнес Школа Магнитогорск;

- 2009- 2010 гг - Тренинги личностного роста, школа В.Раковского;

- 2009-2010 гг - Маркетинг/Менеджмент, Школа Бизнеса Магнитогорск;

- 2009-2010 гг - Копирайт/ Рерайт/Контент менеджер/,удалённые курсы повышения квалификации.

Креативность мышления, аналитический склад ума, врождённая грамотность, усидчивость, доступное и интересное изложение мыслей.

Аккуратность и ответственность.

Высокоскоростной/безлимитный доступ в интернет. Работаю как в будни, так и в выходные.

1. Наполнение интернет-магазинов товарами от 2 до 15 р позиция, в зависимости от количества параметров товара.

Битрикс, Джумла ,еКомерц, вирта.

Легко и быстро обучаюсь.

Количество позиций в сутки - 100-300 , в зависимости от количества параметров товара .

Прежде всего ориентируюсь на ожидания заказчика.

Качество, аккуратность и скорость априори.

Опыт работы с бытовой техникой, электроникой, детскими товарами, женской и мужской одеждой, ПО, DVD, CD, компьютерными играми, печатной продукцией.

Примеры работ:

- www.techno4me.ru - наполнение каталога магазина (бытовая техника,электроника);

- www.probelov.net - наполнение каталога магазина (ПО, диски,книги, CD,DVD )

- http://www.shkolnikoff.ru/blog/kazhdaja-malenkaja-devochka-mechtaet-stat - описание категории

детских товаров

- http://www.shkolnikoff.ru/blog/prodolzhenie-prikljuchenij-vinks-s-novymi

- http://www.shkolnikoff.ru/news/v-prodazhu-postupili-rjukzaki-polar

-garments.wikimart.ru/mens_shoes/athletics/tag/кожаные-кроссовки-и-кеды/ - описание категории

-http://wikimart.ru/ - описание (рерайт, копирайт) чемоданов, обуви, бытовой техники, электроники, косметики, автозапчастей, компьютерных комплектующих, компьютеров, спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, одежды

2. Копирайт - от 3 $ за 1000 б.п.

Скорость - от 1 дня, в зависимости от сложности и наличия исходников.

3. Рерайт - от 1,5 $ за 1000 б.п., в зависимости от сложности.

Ответственно соблюдаю сроки заказа.

Недочёты и огрехи (все мы люди:-)) исправляю оперативно.

Главная черта - доводить дело до победного и красивого окончания.

Не берусь за проект, если не уверена в своих силах и если не располагаю временем.