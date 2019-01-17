beltyugova

Здравствуйте! Меня зовут Виктория и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 3,5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне успешно.Мои работы Вы можете посмотреть: http://www.picshare.ru/view/9827303/http://www.picshare.ru/view/9827304/http://www.picshare.ru/view/9827311/http://www.picshare.ru/view/9827312/http://www.picshare.ru/view/9827313/http://www.picshare.ru/view/9827314/Так же я занимаюсь дизайном:  Баннеров  Визиток