Дизайнер карточек для маркетплейсов/инфографика/написание текстов

Меня зовут Алена ,я создаю продающие карточки для маркетплейсов. В этом канале буду делиться кейсами созданных карточек и отзывами клиентов .Также у меня высшее филологическое образование-выполню задания,связанные с проверкой,редактированием,написанием текстов.

Делаю дизайн на основе аналитики конкурентов ,путей клиентов до нахождения карточки

Проанализирую ваши действующие карточки ,выявлю недочёты

При необходимости выделю преимущества вашего товара ,найду качественные фото в интернете

Создам дизайн,который отличит вас от конкурентов

Чтобы начать работу ,вам нужно оставить заявку в личные сообщения .Я с вами свяжусь и расскажу все детали

Создаю уникальный дизайн карточек для маркетплейсов , которые продают

Стильно,качественно ,быстро.

1 фото в карточке -400 рублей (заказ от 3-х фото)

От 10 фото - 350 рублей

От 20 фото -300 рублей

При большом заказе карточек - скидка больше ,обговаривается индивидуально.

Выделите свой магазин на маркетплейсе с помощью продающего дизайна и рост продаж не заставит ждать