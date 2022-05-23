Меня зовут Алена ,я создаю продающие карточки для маркетплейсов. В этом канале буду делиться кейсами созданных карточек и отзывами клиентов .Также у меня высшее филологическое образование-выполню задания,связанные с проверкой,редактированием,написанием текстов.
Делаю дизайн на основе аналитики конкурентов ,путей клиентов до нахождения карточки
Проанализирую ваши действующие карточки ,выявлю недочёты
При необходимости выделю преимущества вашего товара ,найду качественные фото в интернете
Создам дизайн,который отличит вас от конкурентов
Чтобы начать работу ,вам нужно оставить заявку в личные сообщения .Я с вами свяжусь и расскажу все детали
Создаю уникальный дизайн карточек для маркетплейсов , которые продают
Стильно,качественно ,быстро.
1 фото в карточке -400 рублей (заказ от 3-х фото)
От 10 фото - 350 рублей
От 20 фото -300 рублей
При большом заказе карточек - скидка больше ,обговаривается индивидуально.
Выделите свой магазин на маркетплейсе с помощью продающего дизайна и рост продаж не заставит ждать