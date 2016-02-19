Услуги по переводу с русского на английский язык от носителя английского языка
Переводы документов/текстов любой сложности и тематики по доступным ценам в короткие сроки. Опыт работы включает переводы различных документов (в.ч. бизнес плана, геологические статей).
Знания языка были приобретены за счет длительного проживания, в пределах 8 лет, и получения образования в англоязычной стране Сингапур.
Контактные данные:
e-mail: [email protected]
тел.: +7 (923) 475 10 53
skype: dennyice
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