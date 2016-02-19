Услуги по переводу с русского на английский язык от носителя английского языка

Переводы документов/текстов любой сложности и тематики по доступным ценам в короткие сроки. Опыт работы включает переводы различных документов (в.ч. бизнес плана, геологические статей).

Знания языка были приобретены за счет длительного проживания, в пределах 8 лет, и получения образования в англоязычной стране Сингапур.

Контактные данные:

e-mail: [email protected]

тел.: +7 (923) 475 10 53

skype: dennyice