Профессиональные качества:

Знание - HTML , JavaScript , PHP , объектной модели документа DOM , MySQL, каскадные таблицы стилей - CSS.

Среда разработки - Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Macromedia Flash.

Способен создавать динамические web -сайты (интернет-магазины, каталоги, системы управления содержимым сайта (обновление цен на товары и услуги из прайс-листа Exel online), виртуальные каталоги, управление содержимым сайта.

Разрабатываю макеты страниц в Adobe Photoshop с последующей интеграцией его в web -страницу плавающей ширины с использованием JavaScript , включая такие элементы, как всплывающие меню, свободно-позиционируемые элементы и каскадные таблицы стилей.

Рисую баннеры в Macromedia Flash , отдельные элементы дизайна, презентации.

Дорабатываю существующие сайты. Преобразую динамические сайты в статические с сохранением всей функциональности.

Разработка сайтов любой сложности, Web-дизайн, программирование, продвижение сайтов в Internet. Самостоятельное ведение интернет-проекта.

Интегрирую сайт с платёжными системами:

1. WebMoney (оплата через):

- WebMoney Keeper Classic

- WebMoney Keeper Light

- Номер чека Paymer.com или ВМ-карты

- Номер в системе Telepat.ru

- e-mail в системе Enum.ru

2. RUPAY(оплата через):

- внутренние деньги RUPAY.

- Рапида

- Наличными по системе Контакт

- WebMoney рубли

- Картой Webmoney WMZ, paymer, Telepat.

Мои проекты safe.region99.ru и uvkrovlya.ru

Мои пожелания к работе: работа удалённая по созданию сайта, его администрированию, при необходимости приезжать в офис для постановки задач и отчётности.