Профессиональные качества:
Знание - HTML , JavaScript , PHP , объектной модели документа DOM , MySQL, каскадные таблицы стилей - CSS.
Среда разработки - Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Macromedia Flash.
Способен создавать динамические web -сайты (интернет-магазины, каталоги, системы управления содержимым сайта (обновление цен на товары и услуги из прайс-листа Exel online), виртуальные каталоги, управление содержимым сайта.
Разрабатываю макеты страниц в Adobe Photoshop с последующей интеграцией его в web -страницу плавающей ширины с использованием JavaScript , включая такие элементы, как всплывающие меню, свободно-позиционируемые элементы и каскадные таблицы стилей.
Рисую баннеры в Macromedia Flash , отдельные элементы дизайна, презентации.
Дорабатываю существующие сайты. Преобразую динамические сайты в статические с сохранением всей функциональности.
Разработка сайтов любой сложности, Web-дизайн, программирование, продвижение сайтов в Internet. Самостоятельное ведение интернет-проекта.
Интегрирую сайт с платёжными системами:
1. WebMoney (оплата через):
- WebMoney Keeper Classic
- WebMoney Keeper Light
- Номер чека Paymer.com или ВМ-карты
- Номер в системе Telepat.ru
- e-mail в системе Enum.ru
2. RUPAY(оплата через):
- внутренние деньги RUPAY.
- Рапида
- Наличными по системе Контакт
- WebMoney рубли
- Картой Webmoney WMZ, paymer, Telepat.
Мои проекты safe.region99.ru и uvkrovlya.ru
Мои пожелания к работе: работа удалённая по созданию сайта, его администрированию, при необходимости приезжать в офис для постановки задач и отчётности.