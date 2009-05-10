Наталья Антонова benazirbenazir
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Перевод с финского и английского
Выполню перевод с финского и на финский язык. Также работаю с английским.
5$ за 1800 знаков. Оплата WebMoney/ системы денежных переводов (Western Union и т.д.). Возможен компромисс.
Портфолио отсутствует в связи с требованиями работодателя о неразглашении информации. Готова выполнить тестовый перевод.
Программное обеспечение: MemoQ, Anaphraseus (аналог Wordfast).
Работа: - 2008-2009 ООО "Транс-Атлантик", судебные переводы; финский язык;
- 2008 Российско-финская торговая палата, перевод статей для внутреннего бюллетеня компании, тематика - экономика, культура; финский язык.
Образование: Невский институт языка и культуры, СПб, 2004-2009, факультет: Перевод и переводоведение.
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