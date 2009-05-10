Перевод с финского и английского

Выполню перевод с финского и на финский язык. Также работаю с английским.

5$ за 1800 знаков. Оплата WebMoney/ системы денежных переводов (Western Union и т.д.). Возможен компромисс.

Портфолио отсутствует в связи с требованиями работодателя о неразглашении информации. Готова выполнить тестовый перевод.

Программное обеспечение: MemoQ, Anaphraseus (аналог Wordfast).

Работа: - 2008-2009 ООО "Транс-Атлантик", судебные переводы; финский язык;

- 2008 Российско-финская торговая палата, перевод статей для внутреннего бюллетеня компании, тематика - экономика, культура; финский язык.

Образование: Невский институт языка и культуры, СПб, 2004-2009, факультет: Перевод и переводоведение.