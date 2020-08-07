bencallion

В работе я всегда стараюсь, чтобы желание моего клиента сбылось, и я бы тоже хотел, чтобы ваше желание сбылось

Меня зовут Бен, мне 34 года, я из Украины, города Харькова. Я занимаюсь наполнением сайтов, копирайтинг, логотипы и знаки, фирменный стиль, наружная реклама. Я женат на прекрасной женщине, и у меня есть чудесная дочка. Я люблю узнавать что-то новое в жизни. Друзья и знакомые говорят что я трудолюбивый и целеустремлённый человек. Положительно отношусь к Андроиду, хотя всю жиз нь провел за Виндовс. Новая работа приносит мне интерес и удовольствие, готов к сотрудничеству.