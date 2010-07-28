Работаю 2 года с СMS Joomla, Нет проблем с английским. Во фрилансе новичок, поэтому возьмусь за любую работу.
Оказываю услуги SEO продвижения сайта, вывод в ТОП по любым запросам:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Продвигаю сайты 1 год, Контактные данные: [email protected] ICQ 279-86-520
- Использую только белые методы оптимизации.
- Увеличу ТИЦ(Тематически Индекс Цитирования) и PR(PageRank) ваших сайтов
- Использую биржи ссылок только по запросам самих заказчиков.Сам предпочитаю более белые методы
- 100% вывод в назначеный срок, ни каких задержек
- Оказываю так же услуги оптимизации сайта на постоянной основе
Методы которыми оптимизирую сайты:
1.Внутреняя оптимизация
- Добавление сайта в поисковые системы
- Состовления СЯ(Семантическое Ядро)
- Добавления сайта в DMOZ
- Оптимизация кода под поисковики стандартам W3C
- Добавление тегов meta на ваш сайт
2. Внутреняя перелинковка страниц
- Круговая перелинковка
- Перекрестные ссылки (смысловые)
- Точечные ссылки
- Ссылки возврата
- Обзорные ссылки
3.Уникальные постетители(много методов для привлечение уникальных посетителей описаны выше)
- Создание облаков тегов
- 3D (Flash)
- Создание карты сайта
-- автоматический метод создание карты
--- XML
--- HTML
-- ручное создание карты сайта
- Рекламный маркетинг
-- подбор площадок и размещение баннеров или текстовых объявлений(с анкорами) под вашу тематику сайта
-- работа с begun Яндекс директ Google AdWords и многие другие
-- отчет о проделанной работе.
- Покупка ccылок по тематики сайта
- Вечные ссылки - размещение вечных ссылок в тематических сайтах.
- Белый спам
-- автоматическое размещение:
--- форумы
--- доски объявлений
-- ручное размещение