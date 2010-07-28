Работаю 2 года с СMS Joomla, Нет проблем с английским. Во фрилансе новичок, поэтому возьмусь за любую работу.

Оказываю услуги SEO продвижения сайта, вывод в ТОП по любым запросам:

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Продвигаю сайты 1 год, Контактные данные: [email protected] ICQ 279-86-520

- Использую только белые методы оптимизации.

- Увеличу ТИЦ(Тематически Индекс Цитирования) и PR(PageRank) ваших сайтов

- Использую биржи ссылок только по запросам самих заказчиков.Сам предпочитаю более белые методы

- 100% вывод в назначеный срок, ни каких задержек

- Оказываю так же услуги оптимизации сайта на постоянной основе

Методы которыми оптимизирую сайты:

1.Внутреняя оптимизация

- Добавление сайта в поисковые системы

- Состовления СЯ(Семантическое Ядро)

- Добавления сайта в DMOZ

- Оптимизация кода под поисковики стандартам W3C

- Добавление тегов meta на ваш сайт

2. Внутреняя перелинковка страниц

- Круговая перелинковка

- Перекрестные ссылки (смысловые)

- Точечные ссылки

- Ссылки возврата

- Обзорные ссылки

3.Уникальные постетители(много методов для привлечение уникальных посетителей описаны выше)

- Создание облаков тегов

- 3D (Flash)

- Создание карты сайта

-- автоматический метод создание карты

--- XML

--- HTML

-- ручное создание карты сайта

- Рекламный маркетинг

-- подбор площадок и размещение баннеров или текстовых объявлений(с анкорами) под вашу тематику сайта

-- работа с begun Яндекс директ Google AdWords и многие другие

-- отчет о проделанной работе.

- Покупка ccылок по тематики сайта

- Вечные ссылки - размещение вечных ссылок в тематических сайтах.

- Белый спам

-- автоматическое размещение:

--- форумы

--- доски объявлений

-- ручное размещение