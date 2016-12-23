Добрый день. Необходимо составить договор публичной оферты для интернет магазина косметики. Договор плюс минус типовой. Сайт а также дполнительная информация по запросу. В заявках указываайте пожалуйста ориентировачную стоимость.
- Юридические услуги9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Будет 2 окна размерами 790х1540 и Т-образный двусторонний штендер 900 мм высота, 600 мм ширина. ------------------------------------------------------------------------- Первое окно и одна сторона штендера: сверху логотип Semin (берем отсюда http://semin-pro.com.ua/) потом идет перечень товаров: - финишные шпатлевки - шпатлевки для ГКЛ/ГЛВ - стеклохолст - ...Наружная реклама21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать рерайтинг + копирайтинг разделов на сайте. На сайте [url=http://viveska911.com.ua/]http://viveska911.com.ua/[/url] необходимо сделать раздел а также по возможности отрерайтить существующие. Любая информация по запросу. Стиль аккуратный и сдержанный, без лишней воды. Возможно дальнейшее сотрудничество.Рерайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать логотип и 6 иконок для сайта в стиле Material. Подробную информацию предоставлю по запросу.Иконки и Пиксель-арт37 заявокЗакрыт7 лет назад