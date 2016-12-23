bene25

Александр Складнев bene25

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Android разработчик
Android

  • Договор публичной оферты

    Добрый день. Необходимо составить договор публичной оферты для интернет магазина косметики. Договор плюс минус типовой. Сайт а также дполнительная информация по запросу. В заявках указываайте пожалуйста ориентировачную стоимость.

    Юридические услуги9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать рекламные макеты

    Добрый день. Будет 2 окна размерами 790х1540 и Т-образный двусторонний штендер 900 мм высота, 600 мм ширина. ------------------------------------------------------------------------- Первое окно и одна сторона штендера: сверху логотип Semin (берем отсюда http://semin-pro.com.ua/)  потом идет перечень товаров: - финишные шпатлевки - шпатлевки для ГКЛ/ГЛВ - стеклохолст  - ...

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать рерайтинг + копирайтинг сайта

    Необходимо сделать рерайтинг + копирайтинг разделов на сайте. На сайте [url=http://viveska911.com.ua/]http://viveska911.com.ua/[/url] необходимо сделать раздел а также по возможности отрерайтить существующие. Любая информация по запросу. Стиль аккуратный и сдержанный, без лишней воды. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад