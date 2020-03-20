benilka_ket

Я универсальный солдат для продвижения малого и среднего бизнеса, который решит сразу целый перечень проблем с привлечением новых клиентов и развития аккаунта (от оформления до настройки таргета). Беру даже новичков "с нуля", есть и такие кейсы.
Опыт работы 2,5 года, развивала различные направления - beauty, туризм, цветочный бизнес, рестораны, оборудование, медицина, розничная торговля.
Работать со мной легко и интересно, сниму с Ваших плеч бремя ответственности за взаимодействие с соцсетями, и Вы сможете больше времени уделять любимому делу.
- Аудит профиля
- Создание концепции профиля и стратегии развития
- Настройка бизнес страницы и рекламного кабинета
- Определение целевой аудитории
- Подбор или создание фото-контента, оформление
- Помощь в написании или создание текстов/составление контент-плана
- Отбор хэштегов и геолокаций
- Проведение розыгрышей, продвижение офферов
- Взаимодействие с аудиторией
- Работа с негативом и возражениями
- Настройка таргетированной рекламы + создание креативов БЕСПЛАТНО
- Формирование отчетности и анализ показателей
и многое другое для привлечения новых клиентов для Вашего бизнеса!
Вкоманде также есть дизайнер профессионал , а также специалист по контекстной рекламе и созданию сайтов. Не откладывайте продвижение на завтра, когда Ваши конкуренты запустили его ещё позавчера!