benilka_ket

SMM , продвижение и дизайн для социальных сетей

Я универсальный солдат для продвижения малого и среднего бизнеса, который решит сразу целый перечень проблем с привлечением новых клиентов и развития аккаунта (от оформления до настройки таргета). Беру даже новичков "с нуля", есть и такие кейсы.

Опыт работы 2,5 года, развивала различные направления - beauty, туризм, цветочный бизнес, рестораны, оборудование, медицина, розничная торговля.

Работать со мной легко и интересно, сниму с Ваших плеч бремя ответственности за взаимодействие с соцсетями, и Вы сможете больше времени уделять любимому делу.

Аудит профиля

Создание концепции профиля и стратегии развития

Настройка бизнес страницы и рекламного кабинета

Определение целевой аудитории

Подбор или создание фото-контента, оформление

Помощь в написании или создание текстов/составление контент-плана

Отбор хэштегов и геолокаций

Проведение розыгрышей, продвижение офферов

Взаимодействие с аудиторией

Работа с негативом и возражениями

Настройка таргетированной рекламы + создание креативов БЕСПЛАТНО

Формирование отчетности и анализ показателей

БОНУС: дизайн визиток, сертификатов, прайс-листа

и многое другое для привлечения новых клиентов для Вашего бизнеса!

Вкоманде также есть дизайнер профессионал , а также специалист по контекстной рекламе и созданию сайтов. Не откладывайте продвижение на завтра, когда Ваши конкуренты запустили его ещё позавчера!