benilka_ket

Екатерина benilka_ket

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM , продвижение и дизайн для социальных сетей

Я универсальный солдат для продвижения малого и среднего бизнеса, который решит сразу целый перечень проблем с привлечением новых клиентов и развития аккаунта (от оформления до настройки таргета). Беру даже новичков "с нуля", есть и такие кейсы.

Опыт работы 2,5 года, развивала различные направления - beauty, туризм, цветочный бизнес, рестораны, оборудование, медицина, розничная торговля.

Работать со мной легко и интересно, сниму с Ваших плеч бремя ответственности за взаимодействие с соцсетями, и Вы сможете больше времени уделять любимому делу. 

  • Аудит профиля
  • Создание концепции профиля и стратегии развития
  • Настройка бизнес страницы и рекламного кабинета
  • Определение целевой аудитории
  • Подбор или создание фото-контента, оформление
  • Помощь в написании или создание текстов/составление контент-плана
  • Отбор хэштегов и геолокаций
  • Проведение розыгрышей, продвижение офферов
  • Взаимодействие с аудиторией
  • Работа с негативом и возражениями
  • Настройка таргетированной рекламы + создание креативов БЕСПЛАТНО
  • Формирование отчетности и анализ показателей
БОНУС: дизайн визиток, сертификатов, прайс-листа 

и многое другое для привлечения новых клиентов для Вашего бизнеса!

Вкоманде также есть дизайнер профессионал , а также специалист по контекстной рекламе и созданию сайтов. Не откладывайте продвижение на завтра, когда Ваши конкуренты запустили его ещё позавчера!