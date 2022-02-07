Кроссбраузерная блочная адаптивная верстка. CSS3, HTML5, БЭМ, SCSS, Flexbox, Grid, Gulp, jQuery, JS,PHP.

Примеры моих работ представлены в профиле.

Помимо качественной верстки с чистым кодом гарантирую профессиональную, комфортную коммуникацию и доступность на протяжении всей работы над проектом (а также, при необходимости, во время правок).

Навыки:

HTML&CSS

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Flexbox

Многостраничные сайты, landing-page

Gulp, SASS, SCSS, БЭМ

JQuery

JS

PHP

Система контроля версий Git

Знание английского на среднем уровне. Русский, украинский и немецкий - свободно

Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.

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Instagram : berbetowa

E-Mail : [email protected]