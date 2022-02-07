Кроссбраузерная блочная адаптивная верстка. CSS3, HTML5, БЭМ, SCSS, Flexbox, Grid, Gulp, jQuery, JS,PHP.
Примеры моих работ представлены в профиле.
Помимо качественной верстки с чистым кодом гарантирую профессиональную, комфортную коммуникацию и доступность на протяжении всей работы над проектом (а также, при необходимости, во время правок).
Навыки:
- HTML&CSS
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Flexbox
- Многостраничные сайты, landing-page
- Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
- JQuery
- JS
- PHP
- Система контроля версий Git
- Знание английского на среднем уровне. Русский, украинский и немецкий - свободно
- Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
Telegram: berbetowa
Instagram: berbetowa
E-Mail: [email protected]
Skype: natasha_berbetova