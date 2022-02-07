berbetowa

Наталья Бербетова berbetowa

 
28 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Кроссбраузерная блочная адаптивная верстка. CSS3, HTML5, БЭМ, SCSS, Flexbox, Grid, Gulp, jQuery, JS,PHP.

Примеры моих работ представлены в профиле.

Помимо качественной верстки с чистым кодом гарантирую профессиональную, комфортную коммуникацию и доступность на протяжении всей работы над проектом (а также, при необходимости, во время правок).

Навыки:

  • HTML&CSS
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Flexbox
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
  • JQuery
  • JS
  • PHP
  • Система контроля версий Git
  • Знание английского на среднем уровне. Русский, украинский и немецкий - свободно
  • Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
Контакты:

Telegram: berbetowa

Instagram: berbetowa

E-Mail: [email protected]

Skype: natasha_berbetova

PHPHTMLCSSFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshop