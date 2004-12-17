UI/UX дизайнер????

Привіт! Я UI/UX дизайнер з досвідом створення вебсайтів у різних сферах малого та середнього бізнесу.

Мої навички

- Мобільна розробка для iOS і Android

- Вебдизайн

- UI / UX дизайн

Надаю адаптивні та креативні рішення для проблем дизайну інтерфейсу користувача та UX, залишаючись у курсі найкращих практик і нових тенденцій. Основним завданням вважаю проєктування зручного, інтуїтивно зрозумілого корисного та виняткового візуального дизайну вашого вебсайту.