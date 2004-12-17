UI/UX дизайнер????
Привіт! Я UI/UX дизайнер з досвідом створення вебсайтів у різних сферах малого та середнього бізнесу.
Мої навички
- Мобільна розробка для iOS і Android
- Вебдизайн
- UI / UX дизайн
Надаю адаптивні та креативні рішення для проблем дизайну інтерфейсу користувача та UX, залишаючись у курсі найкращих практик і нових тенденцій. Основним завданням вважаю проєктування зручного, інтуїтивно зрозумілого корисного та виняткового візуального дизайну вашого вебсайту.
Портфолио
- MOBILE APP | Додаток з вивчення української мови15 просмотров
- LANDING PAGE | Сайт для фотографа8 просмотров
- LANDING PAGE | Курс зі стилю5 просмотров
- LANDING PAGE | Курс зі стилю (друга частина)5 просмотров
- WEBSITE | Plant Boom - онлайн-магазин рослин33 просмотра