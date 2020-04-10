Воплощаю Ваши идеи в реальность и избавляю от технической рутины

Меня зовут Марина, я готова помочь решить ваши технические вопросы связанные с работой онлайн школы или создании сайта. Поэтому я решила изменить свой профиль работы и быть полезной Вам. Я готова взять ответственность и контроль за технической частью Ваших онлайн-проектов, освободив Ваше время для решения стратегических задач: от создания формы для регистрации на вебинар до полноценной настройки и запуска вашего онлайн курса на платформе GetCourse.

По образованию я экономист. Обожаю аналитику и расчеты, но также во мне живет любовь к созданию интересных проектов и множество творческих идей. Поэтому я и прошла обучение в школе Profreelance.

Я готова помочь избавиться от технической рутины и довести Ваш проект до максимального результата.

Я с легкостью берусь за любые проекты, работу выполняю в согласованные сроки это есть одним из моих преимуществ. В работе учитываю все пожелания заказчика и добавляю свою уникальность. В переговорах с заказчиком выявляю его потребности и четко прописываю схему работы. Постоянно развиваюсь и расширяю кругозор по всем составляющим моей деятельности. Позитивная, целеустремленная, работающая в любой точке мира и создающая свою команду единомышленников которые не только помогают людям избавиться от технической рутины, но и получить качественный и оригинальный продукт.

Буду рада сотрудничеству с Вами!